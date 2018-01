Côte d’Ivoire / Les documents sur la planification du développement de la région du Gbôklè remis au président du conseil régional

Restitution du SRAT et du PSD du Conseil régional du Glôklè.

Sassandra, 31 jan (AIP) – Les documents sur la planification du développement de la région du Gbôklè élaborés par deux cabinets d’études ont été remis au président du conseil régional, Philippe Legré. Il s’agit du schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) et du plan stratégique de développement(PSD) qui ont été présentés, mardi, lors d’un atelier de restitution en présence de toutes les composantes des populations de la région à savoir les chefs traditionnels, les chefs des communautés, les directeurs et chefs de services, les femmes et les jeunes. « La région du Gbôklè a son schéma régional d’aménagement du territoire et son plan stratégique de développement. Une boussole qui va permettre d’orienter le développement...

