Côte d’Ivoire/ Les dispensaires des villages de Diamakani et de Zélesso (Tengrela) livrés

Tengrela, 22 jan (AIP)- Le dispensaire réhabilité du village de Diamakani et celui nouvellement bâti de Zélesso, dans le département de Tengrela, ont été livrés dimanche aux populations après leur inauguration par le président le conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, en présence de la ministre de la Famille, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné Le conseil régional a financé les travaux de réhabilitation et de construction de ces infrastructures sanitaires pour une dépense globale de 25 millions de francs CFA. La ministre Mariatou Koné, lors de la cérémonie d’inauguration, a salué « la cohésion » qui règne entre les habitants de deux villages. « Vous êtes un bel exemple de cohésion. C’est la cohésion...

