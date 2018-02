Côte d’Ivoire/ Les dirigeants syndicaux exhortés à promouvoir la femme

Vléi Suzanne (à gauche) et Zadi Gnagna, deux leaders syndicaux de Côte d'Ivoire

Abidjan, 25 fév (AIP)- La première secrétaire général de l’Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI), Suzanne Vléi, a exhorté samedi, les dirigeants syndicaux à faire la promotion de la femme leur cheval de bataille et à s’imprégner du concept du genre pour réduire l’écart promotionnel entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes des syndicats de base, des plateformes syndicales et des centrales syndicales. « Les syndicats doivent s’impliquer effectivement dans la syndicalisation de la femme et parvenir à l’égalité de genre s’ils veulent gagner le pari du troisième objectif des OMD, car l’humanité est comparable à un oiseau qui a deux ailes : le féminin et le masculin. L’oiseau...

