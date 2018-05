Côte d’Ivoire/ Les défis de la nouvelle commune de N’douci (Réactions)

La sous-préfecture de N'douci

Tiassalé, 06 mai (AIP) – Quarante-huit heures après l’annonce officielle, jeudi, de la création de la commune de N’douci, des personnes ressources et élus locaux interrogés par l’AIP ont exprimé leurs sentiments et leurs attentes. Ces réactions ont été recueillies samedi, en marge d’une cérémonie funéraire à Abbeykro et lors d’une cérémonie des femmes du secteur du vivrier du département de Tiassalé au foyer des jeunes de Ndouci. Pour Nanan Kouassi Gnangoran Mathieu, chef de terre de N’douci, la création de la commune est la réparation d’une injustice. Selon lui, en effet, toutes les ressources de la localité allaient à la commune de Tiassalé et maintenant que N’douci a son autonomie, le futur maire pourra s’attaquer...

