Côte d’Ivoire/ Les dates des élections locales et sénatoriales connues « très bientôt » (Conseiller spécial PR)

Abidjan, 11 fév (AIP)- Les dates des prochaines élections locales (municipales et régionales) et sénatoriales seront connues « très bientôt », a révélé, samedi, le conseiller spécial du président de la République chargé des affaires juridiques, institutionnelles et politiques, Ibrahim Cissé Bacongo. « Très bientôt, les dates des prochaines élections vont être connues », a déclaré M. Cissé Bacongo, lors d’un meeting au terrain Konan Raphaël de Marcory (Abidjan-Sud), dans le cadre des tournées initiées depuis une semaine par la direction du rassemblement des républicains, en vue de mobiliser ses bases « face aux enjeux du moment ». M. Cissé Bacongo, par ailleurs vice-président du RDR, a exhorté les militants du parti, surtout les nouveaux majeurs, à...

