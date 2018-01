Côte d’Ivoire/ Les couturiers de Bondoukou invités au perfectionnement et à la professionnalisation de leur corporation

Zehi Adamo, président de l'Association des tailleurs et couturiers de Bondoukou

Bondoukou, 13 jan (AIP) – Le représentant régional de la Chambre des métiers, Nassié Philippe a invité les tailleurs et couturiers de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo) au perfectionnement et à la professionnalisation de leur corporation. A l’occasion de la rentrée solennelle de l’Association des tailleurs et couturiers de Bondoukou (ATCB), samedi, Nassié Philippe a invité les hommes de la mode à partager leur savoir-faire et bénéficier de certaines formations en s’inscrivant à la Chambre des métiers du district du Zanzan afin de proposer de nouvelles créations. « Chers couturiers, il est important d’indiquer que votre corporation, tout en vous permettant d’obtenir des ressources financières pour l’amélioration de vos conditions de vie sociale, participe...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.