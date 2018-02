Côte d’Ivoire/ Les conseillers municipaux de Bouaflé appelés à œuvrer pour un développement plus harmonieux

Bouaflé, 28 fév (AIP)- Le secrétaire général 2 de la préfecture de Bouaflé, Bakayoko Mamadou, a appelé les conseillers municipaux à œuvrer pour un développement harmonieux de la localité. « Convaincu des efforts admirables que le maire et son équipe déploient au quotidien pour l’éclosion de notre belle citée, je voudrais d’or et déjà les en féliciter et encourager à continuer d’œuvrer dans cette dynamique pour un développement encore harmonieux », a indiqué M. Bakayoko, lors de la cérémonie d’ouverture de la première session ordinaire 2018 du conseil municipal de Bouaflé qui a lieu ce mercredi. Il les a invités à privilégier l’intérêt général, réaffirmant la volonté du corps préfectoral de les accompagner dans le développement de la commune...

