Côte d’Ivoire/ Les concours 2018 d’entrée dans des écoles militaires sont ouverts

Élèves officiers ivoiriens

Abidjan, 27 fév (AIP)- Le concours 2018 d’entrée à l’Ecole militaire préparatoire technique (Empt) de Bingerville est ouvert, selon un communiqué transmis par le ministère d’Etat, ministère de la Défense à travers une note officielle publiée lundi. Les dossiers de candidatures dudit concours sont reçus du 26 février au 10 avril 2018 à Abidjan à l’Etat-major général des Armées (Camp Gallieni). A l’intérieur du pays, dans les brigades de gendarmerie d’Abengourou, Gagnoa, San-Pedro et Man. Dans les Régions militaires de Bouaké, Daloa et Korhogo et à la Garde Républicaine de Yamoussoukro. Peuvent faire acte de candidature, les filles et garçons de nationalité ivoirienne, âgés de 12 ans au plus au 31 décembre 2018. Sont également ouverts, le concours d’entrée...

