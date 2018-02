Côte d’Ivoire/ Les commerçants du forum des marchés d’Adjamé bientôt en grève

Me Kaboré , au micro, lors de la conférence de presse

Abidjan, 08 fév (AIP)- La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d’Ivoire (FENACCI) a exprimé sa volonté d’aller en grève de 48 heures pour protester contre les agissements de la Société ivoirienne de concept et de gestion (SICG), dirigée par Saidi Mohamed Jamal, promoteur du forum des marchés d’Adjamé, lors d’une conférence de presse qu’elle a tenue mardi, à Adjamé. « En effet, à défaut d’une rencontre en vue d’un règlement amiable, la FENACCI et ses syndicats et associations professionnels de base entendent observer une période de grève de deux jours avec fermeture des espaces commerciaux sur l’étendue du territoire communal d’Adjamé jusqu’à ce que les droits et intérêts moraux des commerçants exerçant en Côte d’Ivoire soient...

