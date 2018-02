Côte d’Ivoire/ Les clés de la maison des retraités de Bouaflé remises

Bouaflé, 25 fév (AIP)- Les clés du siège de l’Amicale des retraités de Bouaflé (AREBO) dénommé « La Maison du retraité », réhabilité et équipé grâce à un opérateur économique, Azi Koffi Serges, ont été remises samedi, en présence des autorités locales. « Ce coup de pinceau passé à l’intérieur du bâtiment qui abrite l’AREBO, c’est pour vous donner une sensation de renouvellement afin de créer dans vos cœurs cette joie de se sentir encore aimer, considérer et surtout utile », a indiqué M. Azi. En vue de leur permettre d’être en bonne santé et de faire bénéficier de leurs riches expériences à la population, il leur a fait la promesse de rénover cette année 2018 leur salle de soin, de l’équiper en matériel médical, de produits de première...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.