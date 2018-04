Côte d’Ivoire/ Les chefs religieux de Dabou s’instruisent sur le fonctionnement de la CPI

Côte d’Ivoire/ La CPI instruit les leaders d’opinion et chefs religieux de dabou

Dabou, 15 avr (AIP)- Les leaders d’opinion et chefs religieux de Dabou ont été instruit vendredi sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale (CPI), lors d’une rencontre à la salle de conférence de la préfecture de Dabou. Selon Nouhoum Sangaré, représentant et chef de bureau de la CPI en Côte d’Ivoire et au Mali, cette rencontre a permis à son équipe de faire comprendre aux leaders d’opinion et chefs religieux, comment la CPI a été établi, les situations dans lesquelles les situations la CPI est fondée à intervenir notamment en cas de crimes de guerres, génocides, crimes d’agression, et crimes contre l’humanité. Mais aussi, ils ont été informés sur les conditions de complémentarité avec les juridictions nationales et comment les différents organes...

