Côte d’Ivoire/ Les chefs des services publics de Tiébissou sensibilisés sur le respect des textes de la fonction publique

Tiébissou, 04 mai (AIP) – Le sous-préfet de Tiébissou, Coulibaly Hamidou, a sensibilisé, mardi, lors d’un déjeuner débat au domicile du chef du district sanitaire, Dr Maxime Konan, les directeurs, chefs de services et adjoints de l’administration publique de la localité sur le respect des textes et de la déontologie de la fonction publique, à la faveur de la fête du travail. Le sous-préfet, Coulibaly Hamidou, dans son exposé, a mis particulièrement l’accent sur la culture de la rigueur, de la probité, du respect surtout de la hiérarchie, de l’assiduité et la ponctualité au travail. Il a instruit que ces dispositions, observées avec humilité et responsabilité, assurent le fonctionnement dynamique des services et mettent le fonctionnaire à l’abri des sanctions. Coulibaly...

