Côte d’Ivoire / Les chefs de gouvernement du Commonwealth s’engagent à réduire de moitié le paludisme dans leurs pays en cinq ans

Affiche officielle du 7ème Sommet de l'ALMA

Abidjan, 25 avr (AIP) – L’Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA) se réjouit de l’engagement pris mardi par 53 dirigeants du Commonwealth à diviser par deux le nombre de cas de paludisme dans leurs pays dans les cinq prochaines années. Cet engagement déterminant a fait suite au Sommet contre le paludisme de cette semaine, au cours duquel les dirigeants de pays touchés par la maladie, les donateurs et la communauté internationale ont pris de nouvelles résolutions et pressé les dirigeants du Commonwealth à se tenir prêts à vaincre le paludisme. Il s’agira potentiellement d’éviter 350 millions de cas de paludisme et sauver 650 000 vies. 90 % des cas d’infection ou de décès par le paludisme sont enregistrés sur le continent africain et...

