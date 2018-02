Côte d’Ivoire/ Les capacités managériales des IEP renforcées pour une bonne gouvernance scolaire

Des IEPP reçoivent ici leur diplôme de formation en techniques managériales

Yamoussoukro, 23 fév (AIP) -Des inspecteurs de l’enseignement préscolaire et primaire (IEP) ont eu leurs capacités managériales renforcées en techniques managériales à la suite d’un atelier organisé à Yamoussoukro du 11 au 23 février. Tenues concomitamment à Dabou, à Yamoussoukro et à Bouaké, les séances de formation visent à améliorer la gouvernance scolaire et à amener les IEP à s’approprier et à mettre en pratique, les outils et techniques indispensables au management d’équipe, aux écrits administratifs au sein de l’administration scolaire pour améliorer la gouvernance des ressources et la réussite des élèves dans une circonscription pédagogique. Le sous-directeur de la Formation des personnels administratifs et assimilés, Kandé Amadou,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.