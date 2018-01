Côte d’Ivoire/ Les cadres d’Alépé invités à l’union (Préfet)

Le préfet d'Alépé, Nanou Benjamin, à la cérémonie de présentation de voeux de Nouvel an (Le 05/01/2018)

Abidjan, 06 jan (AIP) – Le préfet du département d’Alépé, Nanou Benjamin, a salué, vendredi, la création de la Fédération des mutuelles et associations du département d’Alépé (FEMADA), un outil non seulement de concertation mais de développement, invitant par la même occasion les cadres à l’union. « J’invite tous les cadres du département à s’unir afin de concevoir ensemble le plan de développement d’Alépé car il nous revient de construire notre département en fédérant toutes les intelligences et compétences, en dépassant les appartenances politiques, ethniques et religieuses », a indiqué le préfet lors de la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel an. Le porte-parole des directeurs et chefs de service d’Alépé, Souleymane...

