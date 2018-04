Côte d’Ivoire/Les avis d’impôt foncier désormais distribués aux contribuables à Tabou

Tabou, 21 avr (AIP)- Les avis d’impôt foncier sont distribués, depuis le début de ce mois d’avril 2018, aux contribuables de Tabou, par des agents du bureau local de la Poste Côte d’ivoire « pour être plus proche des populations et les sensibiliser au civisme fiscal ». « La Poste est le coursier de l’Etat. En distribuant les avis d’imposition, on va vers les contribuables qui reçoivent leurs avis à temps afin qu’ils puissent payer également à temps », a expliqué jeudi à l’AIP, le receveur de la poste de Tabou, Arsène Assié, ajoutant que ses agents profitent de ce rapprochement avec les populations pour les sensibiliser sur la nécessité de faire établir leurs extraits de naissance ou les cartes nationales d’identité pour...

