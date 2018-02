Côte d’Ivoire/ Les avantages de la Banque du Trésor expliqués à la population de Yamoussoukro

La Banque du Trésor Public encourage les populations à ouvrir des comptes dans l'institution financière

Yamoussoukro, 07 fév (AIP) -La directrice régionale de l’agence de la Banque du Trésor, Mme Annick Opéli, a invité mardi au cours d’une conférence publique, les populations de la capitale politique et administratives ivoirienne, à ouvrir un compte à la banque des dépôts du Trésor public de Côte d’Ivoire et bénéficier surtout des avantages des services et produits de la banque qui garantissent une bonne épargne. Le chef d’agence de l’agence comptable centrale des dépôts (ACCD) du Trésor s’exprimait dans le cadre du rendez-vous mensuel des directeurs et chefs de service de Yamoussoukro, sur le thème « rôle de la banque du Trésor dans la mobilisation de l’épargne ». Elle a affirmé que banque du trésor est la banque de l’Etat de Côte d’Ivoire....

