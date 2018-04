Côte d’Ivoire/ Les autorités coutumières s’engagent à sauvegarder la paix sociale à Bonoua

COUR ROYALE DE BONOUA ( ph d'archives)

Bonoua, 26 Avr (AIP)- Les autorités coutumières s’engagent à sauvegarder la paix sociale à Bonoua, après les actes de vandalisme perpétrés dans les locaux de la cour royale par des individus en fin de semaine. Le régent Akoï Dingui Félix et sa cour ont organisé mercredi, à la place Amangoua de Bonoua, une réunion d’information et de sensibilisation dont l’enjeu principal est de faire baisser la tension qui menace la communauté des Abouré Ehivet. Devant de nombreux interlocuteurs issus des générations et classes d’âge de la communauté, le régent Akoï Dingui Félix et ses notables ont mis en garde 20 présumés casseurs contre toute velléité de récidive. Ces derniers ont été présentés comme des déstabilisateurs qui s’exposent à la rigueur des lois locales. La...

