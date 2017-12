Côte d’Ivoire/ Les attributs de la chefferie de Gagnoa désormais déterminés

Docteur Gadji Joseph, président du collectif des chefs de village du département de Gagnoa (Photo Aip Gagnoa 24/12/2017)

Gagnoa, 24 dec (AIP)- Les attributs de la chefferie du département de Gagnoa sont désormais connus, a annoncé le président du collectif des chefs de villages du département de Gagnoa, Gadji Joseph, lors de la cérémonie de remise des arrêtés et attestations de nomination par le préfet de Gagnoa, Sanogo Al-Hassana. Selon le chef Gadji, le chef du village est une autorité traditionnelle habillée d’un chapeau, d’un pagne (composé de la chemise, de la culotte et du grand pagne), ainsi que des chaussures fermées ou ouverte par devant. Le chef de tribu aura la même tenue que le chef du village avec un petit balai en plus, symbole de l’ensemble de la population composant sa tribu. Le chef de canton aura, lui, un chasse-mouches à la place du petit balai. Quant au chef de province,...

