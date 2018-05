Côte d’Ivoire/ Les associations de Niakara exhortées à s’approprier la politique d’autonomisation de la femme

Le bureau de l'A2RTM de Niakara, le 05 mai 2018

Niakara, 06 mai (AIP)- Le parrain de la cérémonie de sortie officielle de l’Association des ressortissants de la région du Tchologo à Niakara (A2RTN), Isaac Bian, a exhorté samedi ses filleuls et partant l’ensemble des associations à caractère régional en activité à Niakara (Centre-Nord, région du Hambol) à œuvrer pour l’autonomie financière des femmes. M. Bian, responsable d’une ONG à Niakara, a invité le bureau de l’A2RTN à soutenir, par un appui en matériels ou en numéraires, les femmes membres de l’organisation en vue de leur autonomie financière. « Beaucoup de nos sœurs sont actives dans la culture maraîchère et le commerce. Et certaines sœurs parmi nous manquent du minimum alors qu’elles veulent entreprendre une petite...

