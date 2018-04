Côte d’Ivoire/ Les agents des Eaux et Forets du Bounkani invités à la discipline

Le directeur régional des Eaux et forêts du Bounkani, Colonel Ouattara Siaka

Bouna, 19 avr (AIP)- Le nouveau directeur régional des Eaux et Forêts du Bounkani, colonel Ouattara Siaka a invité ses agents à la discipline pour un service de qualité. L’adresse a été faite mercredi, lors de la cérémonie de passation de charges présidée par le secrétaire général de préfecture, Koffi Julien. « J’invite les agents à se mettre à la disposition de l’administration forestière, à être disciplinés et conscients de ce que le ministre nous a confié comme mission », a-t-il indiqué à l’endroit des officiers chefs de cantonnements et sous-officiers présents à la cérémonie. Le colonel Ouattara Siaka était initialement en service à la direction des ressources humaines des Eaux et Forets. Il remplace à ce jour le lieutenant-colonel...

