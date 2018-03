Côte d’Ivoire/ Les agents de la direction régionale des impôts d’Aboisso félicités par la hiérarchie

Aboisso, 06 mars (AIP)- Le Directeur Général des impôts, Ouattara Sié Abou, a félicité les agents de la direction régionale des impôts du Sud-Comoé à qui il a rendu visite . « Je suis venu vous saluer et vous féliciter pour le travail de qualité accompli à Aboisso sur ces cinq dernières années. D’année en année, les objectifs progressent et vous les surpassez» s’est réjoui M. Ouattara, vendredi. La direction générale des impôts d’Aboisso présente un résultat en nette amélioration depuis 2011. De 2 052 084 419 francs CFA en 2011, la direction générale du Sud-Comoé a atteint en 2017 la bagatelle de 10,291 milliards de francs CFA de recettes et s’est fixée comme objectif en 2018 12,5 milliards de francs CFA de recouvrement. Il a exhorté...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.