Côte d’Ivoire / Les activités de la Journée internationale de la Femme démarrent ce jeudi

La ministre Mariatou Koné

Abidjan, 1er mars (AIP) – Les activités de l’édition 2018 de la journée internationale des droits de la Femme démarrent ce jeudi par un panel au District Autonome d’Abidjan . Cette activité verra la participation des femmes des structures financières et des partenaires et acteurs de l’autonomisation de la femme. Le thème retenu pour l’édition 2018, au niveau national, est « Inclusion financière pour l’autonomisation de la femme et jeune fille en milieu rural ». La célébration officielle aura lieu le jeudi prochain dans la commune de Cocody, en présence de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara. Des célébrations éclatées sont prévues sur l’ensemble du pays particulièrement dans les chefs lieux de région. La célébration de la Journée...

