Côte d’Ivoire/ Les acteurs du maracana instruits sur les lois du jeu à Mankono

Le FIMADA forme les acteur du maracana de Mankono.

Mankono, 1er fév (AIP) – Les acteurs du maracana ont été instruits sur les lois de cette discipline de football qui se joue sans gardien de buts. Les amateurs de ce sport se sont familiarisés, samedi, à l’esprit du jeu, son historique grâce au formateur, Kouadio Étienne, instructeur international à la Fédération ivoirienne de maracana et discipline associée (FIMADA). Selon le formateur, le coup d’envoi est important car il démontre l’esprit Fair-play. « Au maracana, le fair-play est de mise car tu me donnes et je te redonne lors du coup d’envoi. Et après le match, on se retrouve pour un partage, un cocktail entre joueurs comme cela se fait au rugby », a-t-il souligné. L’initiateur du tournoi baptisé « la Liga Beré », N’golo...

