Côte d’Ivoire/ Les acteurs de l’Initiative cacao-forêt s’engagent à interdire toute activité causant la dégradation de la forêt

Les ministres Anne Ouloto et Alain Donwahi ont présidé la cérémonie de lmancement du cadre d'action commune de l'Initiative cacao-forêts

Abidjan, 18 jan (AIP)- Les acteurs de l’Initiative Cacao-forêt, ont affirmé jeudi, à Abidjan, leur engagement à interdire et à prévenir les activités de la filière cacao qui causent ou contribuent à la poursuite de la déforestation ou la dégradation du couvert forestier. Cette décision fait partie des huit engagements sortis des travaux préparatoires à la cérémonie de lancement des activités du cadre d’action commune de l’Initiative cacao-forêts, et qui ont présentés aux ministres des eaux et Forêts, Alain-richard Donwahi et de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto. Comme autres engagements, les participants ont décidé de respecter les droits des producteurs de cacao, de promouvoir la restauration efficace et...

