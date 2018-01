Côte d’Ivoire / Les accidentés de travail suspendent leur grève après des négociations avec le DG de la CNPS

La Fédération ivoirienne des accidentés de travail et des malades professionnels pour la prévention et le progrès

Abidjan, 27 jan (AIP) – Les accidentés de travail et les malades professionnels ont suspendu leur grève entamée depuis lundi, après des négociations avec le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) Denis Charles Kouassi, a annoncé vendredi le président de leur Fédération, Fantegué Koné. Selon lui, c’est « une victoire » pour les malades accidentés, qui malgré leur handicap ont réussi à protester pendant ces jours de manifestations organisées dans l’enceinte de la CNPS de Yopougon et à l’entrée de ladite institution. « Les accidentés de travail sont très heureux car notre mouvement a obtenu gain de cause parce que la direction générale de la CNPS a accédé à leur requête en mettant fin au parcours de combattants auquel...

