Côte d’Ivoire/ Les 8èmes assises de l’AISA sur l’innovation agricole ouvertes à Korhogo

Korhogo, 24 avr (AIP) – Les huitièmes assises de l’Association ivoirienne des sciences agronomiques (AISA), appelées à produire une réflexion collective sur la problématique de l’agriculture durable et de l’innovation agricole, dans un contexte de changement climatique, se sont ouvertes mardi, à Korhogo, sous le parrainage du Premier ministre que représentait son ministre en charge de la recherche scientifique, Ramata Ly-Bakayoko. Vingt-deux ans après les dernières tenues à Bondoukou, l’AISA, qui a pour mission de contribuer à l’essor de la recherche agronomique et à la promotion du développement agricole, reprend ses assises sur une thématique d’actualité, en partenariat avec l’Université à vocation agricole Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo et le Centre...

