Côte d’Ivoire/ Les 4000 acquéreurs des logements sociaux appelés à cultiver le « Vivre ensemble » dans leurs cités

Le Premier Ministre Amadou Gon en compagnie de quelques acquéreurs.

Abidjan, 28 déc (AIP)- Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Amadou Gon Coulibaly, a appelé, jeudi, les 4003 acquéreurs des logements sociaux et économiques situés dans les communes de Songon, de Grand-Bassam, de Bingerville et d’Anyama à cultiver le « vivre ensemble » en développant les valeurs de paix, d’unité et de tolérance. « Je vous exhorte à faire des cités, le creuset du vivre ensemble », a déclaré le chef du gouvernement ivoirien lors de la cérémonie officielle de remises de clés aux nouveaux acquéreurs de la cité « Alliance » d’Anyama Ebimpé, en présence de plusieurs ministres, des autorités administratives et coutumières locales. Le premier ministre a aussi demandé aux autres souscripteurs d’être patients. «...

