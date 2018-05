Côte d’Ivoire/ L’élaboration d’une typologie de documents non communicables recommandée à la CAIDP

Grand-Bassam, 04 mai (AIP)- Des agents du ministère de l’Industrie et des Mines et du secrétariat d’État, chargé du budget et du portefeuille de l’État, au terme d’un atelier à Grand-Bassam, initié à leur intention par la Commission d’accès à l’information d’intérêt public et aux documents publics (CAIDP) ont recommandé l’élaboration d’une typologie des documents non communicables dans les ministères. Les participants, à cet atelier qui a pris le 26 avril, ont aussi évoqué la nécessité d’expliquer en amont aux organes publics l’intérêt de procéder à la diffusion proactive de certains documents publics et l’intérêt de susciter une prise de conscience des autorités publiques sur la question...

