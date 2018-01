Côte d’Ivoire / L’église a un rôle à jouer aux côtés des politiques et des administrateurs (un guide religieux)

La cérémonie du 30e anniversaire de l'église au sein du temple du quartier AIR-FRANCE 2 Bouaké

Bouaké, 24 jan (AIP) – L’Apôtre Paul Simplice de l’église Mission Internationale d’Evangélisation (MIE) de Bouaké estime que l’église a le devoir d’appuyer les autorités politiques et administratives pour la consolidation de la paix en se consacrant davantage à sa vocation première qui consiste à enseigner l’amour et la paix à travers la prédication de l’évangile pour la transformation des cœurs. «Notre rôle, c’est la prédication de l’évangile qui change la mentalité de l’homme, qui transforme, qui fait paraître l’homme nouveau crée en Christ, qui manifeste l’amour et la paix», a indiqué le guide spirituel, samedi, à Bouaké, à l’occasion de la célébration du 30e anniversaire de son église. Engagée depuis 30 ans...

