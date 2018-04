Côte d’Ivoire/ L’égalité de chance de tous les candidats à la réussite aux concours administratifs expliquée à Bouna

Le directeur régional de la Fonction publique du Bounkani, Djè Bi Bernard

Bouna, 26 avr (AIP)- Chaque ivoirien a sa chance de réussir aux concours de la Fonction Publique, a fait savoir le directeur régional de la Fonction publique du Bounkani, Djè Bi Mointi Bernard, mercredi, au cours d’un panel tenu au lycée moderne de Bouna et organisé par le centre informations et d’orientation (CIO). « Nous voulons faire comprendre aux élèves et autres candidats aux concours qu’il faut qu’ils se départissent du préjugé selon lequel les places à la Fonction publique se payent. Chaque fils ivoirien a sa chance de réussir », a-t-il souligné. Ce panel auquel a pris part M. Djè Bi a également vu la participation du directeur départemental de la Formation professionnelle. Il a été organisé par le CIO de Bouna afin de permettre à la...

