Côte d’Ivoire /L’écrivain Camara Nangala dédicace ses ouvrages à Nassian

L'écrivain Camara Nangala, au centre

Nassian, 19 avr (AIP) – L’écrivain ivoirien Camara Nangala a dédicacé plusieurs de ses ouvrages, mercredi, au foyer des jeunes de Nassian dans la région du Gontougo au Nord du pays. Face aux enseignants, élèves et amoureux de la lecture, Camara Nangala a présenté ses œuvres, entre autres, « Révélation », « Les filles au grand cœur », « Princesse Ebla », « Le trio de choc », « Procès dans les entrailles de la terre ». Camara Nangala est auteur de nouvelles, romans, poésies qui en font l’une des plus grandes et belles plumes ivoiriennes. Il a été d’abord professeur de mathématiques, de physique et de français avant d’enseigner la philosophie. Camara Nangala est né en 1955. Il est de l’éthnie Tagbanan et originaire de Katiola. (AIP) kf/aaa/tm

