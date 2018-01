Côte d’Ivoire/ L’Economie verte au centre d’une conférence à Abidjan

Une conférence sur le fonds vert organisée à Abidjan.

Abidjan, 18 jan (AIP) – Une conférence sur l’Economie verte a été organisée jeudi par la fondation My Dream For Africa, en partenariat avec La Poste de Côte d’Ivoire, sur le thème « Economie verte et exclusive ». L’initiative dénommée « Abidjan Green conférences » s’inscrit dans un cadre de réflexions, de partage d’expériences, et les meilleures pratiques nationales et internationales en matière d’environnement. Selon le conférencier, administrateur du Fonds Vert et porte-parole des négociateurs africains à la COP21, Tosi Mpanu Mpanu, l’économie verte est l’activité économique qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en reluisant de manière significative les risques environnementaux. Adopter...

