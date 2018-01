Côte d’Ivoire/  L’école, foyer de l’incubation d’un ivoirien nouveau (Kandia Camara)

La ministre ENETFP, Kandia Camara

Abidjan, 27 jan (AIP) – La ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Kamissiko Camara a invité vendredi tous les acteurs de l’éducation à faire de l’école le foyer d’incubation d’un ivoirien nouveau, lors d’une cérémonie de présentation et d’échange des vœux avec ses administrés au lycée Sainte Marie d’Abidjan-Cocody. Elle a rendu hommage aux disparus de l’année 2017, décédés au soir de leur carrière et qui ont servi dans les lycées et collèges mais qui n’ont pas voir l’année 2018. La ministre a donné à l’année le thème de civisme et d »engagement de tous pour une école de qualité. Elle a souhaité que l’Ivoirien...

