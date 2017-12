Côte d’Ivoire/ Leaders de jeunes et de femmes du canton Guia saluent le travail du conseil régional du Gôh

La délégation du Guia chez le président Djédjé Bagnon (Photo Aip Gagnoa 28/12/2017)

Gagnoa, 28 déc (AIP)- Des leaders de jeunes et de femmes du canton Guia, dans le département de Gagnoa, ont salué le travail accompli par le conseil régional du Gôh, mercredi lors d’une rencontre à Kokouézo (13 km de Gagnoa). Satisfaits des projets d’infrastructures réalisés au bénéfice des villages du canton, le porte-parole de la délégation, Gnahoré Lambert, a témoigné le soutien de la jeunesse et des femmes de ce canton Guia à la collectivité décentralisée et à son président Djédjé Bagnon. « Nous sommes venus lui dire que nous sommes avec lui », a-t-il déclaré, plaidant pour une tournée du président du conseil régional dans le canton Guia en 2018, afin de toucher du doigt d’autres difficultés des localités de Ahizabré, de Toutoubré, de Kripkahio,...

