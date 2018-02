Côte d’Ivoire/ Le WAC du Maroc remporte la supercoupe d’Afrique

Les joueurs du WAC de Casablanca brandissant fièrement le trophée de la supercoupe 2018

Abidjan, 25 fév (AIP)- Le Wydad Athletic de Casablanca (WAC) a remporté samedi, sur son stade de Mohamed V, la supercoupe d’Afrique en battant sur un score étriqué de (1-0), le Tout Puissant Mazembé de la République Démocratique du Congo (RDC). L’unique but de la rencontre a été inscrit sur un coup franc de la 83è minute par l’ancien milieu de Nancy, Amine Tighazoui. Le WAC de Casablanca s’adjuge son premier trophée de la supercoupe de la confédération africaine de football (CAF). Il complète ainsi le tableau de ses trophées continentaux à cinq après celui de la ligue des champions, les deux de la coupe d’Afrique des clubs champions et celui des vainqueurs de coupe. La supercoupe oppose toujours les vainqueurs de la ligue des champions et de la coupe de la Confédération,...

