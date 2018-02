Côte d’Ivoire/ Le WAC d’Adjamé concède sa première défaite en ligue face à l’Asec Mimosas

l'e duel des "africains" a tourné à l'avantage de l'Asec qui a défait le Wac

Abidjan, 25 fév (AIP)- Le Williamsville Athletic Club (WAC) d’Adjamé a concédé dimanche, sa première défaite de la saison en ligue 1, suite à sa défaite (0-2), face à l’Asec Mimosas, en match de la 15è journée du championnat national, au stade Robert Champroux d’Abidjan-Marcory. Le WAC, malgré sa volonté et sa détermination, est tombée sur une équipe réaliste de l’Asec Mimosas qui a pu trouver le chemin des filets à la 63è minute, sur un coup de pird de réparation de Badié Gbagnon Anicet et un but contre son camp de Kouassi Atahoulah, à la 90è mn. Avec cette victoire, l’Asec Mimosas consolide sa position de leader au classement avec 37 points. Quant au WAC, il demeure toujours au milieu du tableau avec 19 points. Contrairement au WAC d’Adjamé...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.