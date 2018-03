Côte d’Ivoire/ Le village de Zahibohio (Gagnoa) bénéficie de six nouvelles classes

Le ministre Amon Tanoh remet les clefs à la conseiller du ministre Kandia, madame Séa Yvette (Photo Aip Gagnoa 03/03/2018)

Gagnoa, 04 mars (AIP)- Le village de Zahibohio, à 35 km de Gagnoa, a reçu samedi les clés de six nouvelles classes réalisées par la fondation Orange Côte d’Ivoire, en présence du ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh. Les clés de deux bâtiments de six classes, des latrines et une cantine construits dans la cour de l’école primaire de Zahibohio ont été remis à la conseillère technique de la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Seya Djédjégné Yvette. A la suite d’une doléance de la Mutuelle de développement de Zahibohio, pour la réhabilitation de l’ancien école primaire du village, la fondation Orange Côte d’Ivoire a décidé réaliser de nouveaux bâtiments, a expliqué Joseph Pitah,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.