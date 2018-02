Côte d’Ivoire/ Le Trésor public réalise une plus-value de 51,9 milliards de FCFA

Ouverture du séminaire-bilan 2017 du Trésor public à Yamoussoukro.

Abidjan, 1er fév (AIP) – Le Trésor public a mobilisé, sur le marché des capitaux, 1348,8 milliards de francs CFA sur un objectif budgétaire de 1296,8 milliards de francs CFA, soit une plus-value de 51,9 milliards de francs CFA. Les actions du Trésor public ont permis de mobiliser sur le marché sous régional environ 851,3 milliards de francs CFA et sur le marché international 445,5 milliards de francs CFA. La dette fournisseur a été réglée pour plus de 911 milliards de francs CFA au profit de près de 8 914 fournisseurs et prestataires sur l’ensemble du territoire national, indique l’institution, qui tient depuis ce jeudi, son séminaire bilan à Yamoussoukro. En 2018, il s’agira pour le Trésor public d’assurer le financement effectif du budget de l’Etat, en atteignant...

