Côte d’Ivoire/ Le Trésor public exhorte les populations du Bafing à souscrire aux bons et obligations

Phot de famille rencontre sur les bons et obligations à Touba

Touba, 25 avr (AIP) – Le chef de service à la direction du financement et du suivi des politiques sectorielles au Trésor Public, Aboua Sopie Ida épouse Kouadio a sensibilisé, lundi, les populations du Bafing sur les bénéfices des produits d’épargne, les bons et les obligations du Trésor. Ces produits financiers inscrits en compte courant à la Banque du Trésor, avec un temps de maturité, qui se situe entre 03 à 12 mois, pour les bons et 3 à 5 ans pour les obligations, permettent de toucher des ristournes conséquentes, indique-t-on. Lors d’une réunion d’information et de formation qui s’est déroulée le lundi, dans la salle de conférence de la Trésorerie générale de Touba, Aboua Sopie Ida épouse Kouadio a assuré que ces produits permettent de « de gagner de...

