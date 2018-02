Côte d’Ivoire/ Le Trésor public doit mobiliser 1310 milliards de FCFA en 2018 (Ministre) 

Le ministre de l'Economie et des finances, Adama Koné lors du séminaire bilan 2017 de perspectives 2018 du Trésors Public

Yamoussoukro, 1er fév (AIP) -Le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Koné, a invité jeudi, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité public (DGTCP) ivoirien à faire en sorte pour atteindre l’objectif 2018 assignée, en mobilisant 1310 milliards de francs CFA sur les marchés monétaires et financiers. « Le Trésor public doit mobiliser le maximum de ressources possibles, dans les meilleures conditions possibles pour permettre au budget de l’Etat d’être exécuté convenablement », a affirmé le ministre Adama Koné, présidant le séminaire bilan et perspectives 2018 du Trésor public à Yamoussoukro. Le ministre Adama Koné a encouragé la DGTCP à poursuivre l’exploration de nouveaux instruments financiers pour offrir à l’économie,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.