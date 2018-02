Côte d’Ivoire/ Le taux d’avancement des travaux du pont de Yaka (Tabou) estimé à 60% (Officiel)

Une vue des travaux en cours pour la construction du nouveau pont de Yaka (Tabou)

Tabou, 25 fév (AIP)-Le directeur territorial des Infrastructures routières de Tabou, Zéphirin Bohui Tchohoro a révélé samedi, que les travaux de construction du nouveau pont qui va remplacer le vieux pont Yaka, à l’origine de nombreux accidents », avancent bien et peuvent être évalués à plus de 60% du taux de réalisation ». « Concernant ce nouveau pont, les essais de terrain et de convenance sont achevés, les poutres sont déjà préfabriquées, les premiers poteaux sont en train d’être ferraillés et les travaux de batardeaux sont en cours », a expliqué M. Tchohoro, qui a exprimé sa satisfaction quant à l’avancée des travaux du pont qui va relier le chef-lieu, Tabou au reste du département. « Mon inquiétude...

