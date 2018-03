Des membres du bureau national du SYNAPPCI, lors de la 2è AG tenue à Bingerville

Bingerville (Abidjan), 07 mars (AIP)- Le Syndicat national des professionnels de la presse de Côte d’Ivoire (SYNAPPCI) souhaite un « Plan Marshall » pour les médias ivoiriens afin de sortir ceux-ci du « sinistre généralisé » dans lequel ils sont plongés depuis un certain temps. « Considérant le rôle stratégique de la presse et des médias dans l’économie nationale, le renforcement de la démocratie et la préservation de la paix sociale (…), le SYNAPPCI recommande, avec insistance, au gouvernement ivoirien, d’adopter un programme spécial d’investissement dans le secteur des médias dénommé Plan Marshall pour les médias ivoiriens», a indiqué le syndicat dans une recommandation sanctionnant la 2e AG tenue du 1er au 2 mars à Bingerville, et dont l’AIP a reçu...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.