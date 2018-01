Côte d’Ivoire/ Le SYNAPPCI s’indigne de l’agression d’une reporter-photographe par des policiers

La reporter-photographe, Olga Ottro (Archives)

Abidjan, 31 jan (AIP) – Dans une déclaration transmise mercredi à l’AIP, le Syndicat national des professionnels de la presse de Côte d’Ivoire (SYNAPPCI) s’indigne de l’agression de la reporter-photographe Olga Ottro, lundi par des agents de la police, au Palais de justice d’Abidjan Plateau. Selon le texte signé du secrétaire général du SYNAPPCI, Guillaume Gbato, Olga Ottro était en reportage au Palais de justice, dans le cadre de l’incident survenu deux jours plus tôt entre un agent de police et un député. Olga Ottro qui exerce au quotidien « Le Nouveau Réveil », a été sauvagement agressée par des agents de la police nationale, dont un, particulièrement zélé, lui a asséné une gifle avant de la rouer de coups et de la jeter dans le violon...

