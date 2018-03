Côte d’Ivoire/ Le SYNAPPCI affirme sa solidarité à l’endroit des journalistes de Soubré

Des membres du bureau du SYNAPPCI

Abidjan, 06 mars (AIP)- Le syndicat national des professionnels de la presse en Côte d’Ivoire (SYNAPPCI), a affirmé sa solidarité à l’endroit des travailleurs de la Radio « la Voix de la Nawa » de Soubré. En effet, dans le mois de février 2018, des individus ont incendié les locaux de la mairie de Soubré qui abritent la radio locale « la Voix de la Nawa », cet incendie a détruit tout le matériel de travail du personnel. Le SYNAPPCI condamne fermement cette attitude et exprime sa profonde solidarité aux travailleurs de cette radio et leurs collègues de la mairie qui ont perdu leurs matériels et pour certains, leurs biens propres. Le syndicat a fait une doléance au gouvernement ivoirien pour qu’une aide spéciale et diligente soit accordée à la mairie de Soubré,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.