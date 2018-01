Côte d’Ivoire/ Le SYNAMICI envisage d’entrer en grève dès lundi

Ferkessédougou, 06 jan (AIP) – Le Syndicat des agents du ministère de l’Intérieur de Côte d’Ivoire (SYNAMICI) envisage d’entrer en grève dès lundi, pour obtenir de meilleures conditions de travail, selon un préavis de grève du 12 décembre 2017 dont l’AIP a reçu copie vendredi. Selon ce préavis de grève signé par son secrétaire général national Yves Désiré Séry et adressé au ministère de la Fonction publique, cette grève se déroulera sur sept jours reconductibles, si rien n’est fait pour satisfaire les agents. Ces derniers revendiquent de meilleures conditions salariales à travers la mise en application des résolutions du séminaire de réflexion sur les conditions de travail des fonctionnaires et agents du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité...

