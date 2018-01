Côte d’Ivoire/ Le  SYLEG assure que le paiement du stock des arriérés se fera en 2018

Grand-Bassam, 12 jan (AIP) – Lors de sa tournée d’information des bases, le secrétaire général national du Syndicat libre des enseignants du secondaire général technique et artistique (SYLEG) de Côte d’Ivoire, Kla Alain a assuré, jeudi, ces militants, que le paiement du stock des arriérés dus aux enseignants par l’Etat de Côte d’Ivoire, se fera, au cours de cette année 2018. » Je peux vous rassurer que le stock des arriérés sera payé en 2018, par vague », a indiqué, Kla Alain, aux lycées 1 et 2 de Grand-Bassam, qui a affirmé travailler pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. » Nous allons nous battre pour la dignité des enseignants en Cote d’Ivoire », a déclaré Kla...

