Côte d’Ivoire/ Le super Ebony 2017 exprime sa reconnaissance aux populations de Téguéla (Séguéla)

Koné Pargassoro s'adressant à l'AIP

Séguéla, 26 fév (AIP) – Koné Pargassoro, le super Ebony 2017, a exprimé sa gratitude aux populations de Téguéla, village situé à une vingtaine de kilomètres de Séguéla, qui, par leurs bénédictions, ont concouru à sa désignation en tant que meilleur journaliste de Côte d’Ivoire, a recueilli l’AIP, lors de la cérémonie d’inauguration du collège de proximité et de l’école maternelle de ladite localité, dimanche. « Je me retrouve à Téguéla (…) pour remercier les autorités, les populations parce que l’année dernière, j’étais ici pour la couverture du Maoulid et j’ai demandé aux autorités, au chef du village, aux populations, aux imams, aux guides religieux de faire des bénédictions pour moi. Quand j’ai eu cette onction, ça m’a permis d’obtenir...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.