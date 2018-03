Côte d’Ivoire/ Le complexe sportif de Bingerville livré après réhabilitation

Le Ministre Amichia François procédant à l'ouverture officielle du stade municipal de Bingerville réhabilité

Bingerville (Abidjan), 1er mars (AIP)- Le complexe sportif de Bingerville (Banlieue Est d’Abidjan) a été livré après des travaux, par le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, jeudi, lors d’une cérémonie organisée pour la circonstance. Selon le directeur de l’Office national des sports, Koné Mariame Yoda, les travaux ont été initiés en 2015 dans le cadre du Programme de réhabilitation, de l’équipement et de la construction des Infrastructures sportives (PRECIS) et ont connu un coup d’accélérateur sous l’impulsion du ministre Amichia François Albert. Ils ont été réalisés en deux phases par des entreprises sélectionnées suite à un appel d’offre. La première phase a été consacrée à la réhabilitation de la pelouse et des espaces...

