Côte d’Ivoire/ Le SRE, une réponse au problème de financement des productions agricoles (Ministre)

lancement du SRE, vendredi 23 février à l’auditorium de la Caistab au Plateau.

Abidjan, 23 fév (AIP)- Le ministre de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou estime que le Système de récépissé d’entreposage (SRE), mis en œuvre par l’Autorité de régulation du système d’entreposage (ARRE), est une réponse à la problématique de financement et de transformation des productions agricoles en générale et particulièrement pour la filière anacarde qui enregistre certes des « performances impressionnantes », mais un faible taux de transformation locale (10%). « Le SRE est un mécanisme innovant de développement de l’agriculture et de l’agro-industrie. Il constitue une réponse efficace à la problématique du financement de la production agricole et de la transformation locale des matières premières », a indiqué le ministre, lors du lancement...

